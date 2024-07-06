Слуцкий с «Шанхаем» одержал крупнейшую победу с момента приезда в Китай

Слуцкий одержал крупнейшую победу с момента начала работы в Китае

«Шанхай Шэньхуа» забил шесть мячей в ворота «Шаньдун Тайшаня» в китайском футбольном первенстве

Леонид Слуцкий (Фото: Kay Int Veen / Global look press)

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шаньдун Тайшань» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Китая. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Хет-триком отметился Сефас Малеле. Еще по мячу забили Цзинь Шунькай, Андре Луис и Юй Ханьчао.

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается. В чемпионате у них 14 побед и четыре ничьих. Более того, эта победа стала самой крупной за то время, что он руководит командой.

«Шанхай Шэньхуа» занимает второе месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 46 очков. Лидирует «Шанхай Порт» (48).

Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.