Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона
Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом 14 июля, сообщает AP.
Миддлтон только раз появилась на публике с декабря прошлого года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием.
Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разряде.
Однако в этом году она пропустит женский финал между Джасмин Паолини и Барборой Крейчиковой, который пройдет в субботу.
Принц Уильям, который регулярно посещает финалы Уимблдона, 14 июля будет на финале футбольного чемпионата Европы между Англией и Испанией в Берлине. Он является президентом Футбольной ассоциации Англии.
В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон госпитализировали «для проведения плановой операции на брюшной полости». В марте принцесса сообщила, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.
В 2022 году, когда россиян и белорусов отстранили от Уимблдона, The Telegraph писала, что одной из причин такого решения было нежелание организаторов ставить Миддлтон в неловкое положение в случае победы представителя одной из стран и необходимости вручать ему трофей.