Принцесса Уэльская только раз появилась на публике после сообщения о том, что у нее диагностировали рак. Она с 2016 года вручает трофеи чемпионам Уимблдона, но в этом году будет только на финале Джокович — Алькарас

Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) (Фото: John Phillips / Getty Images)

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом 14 июля, сообщает AP.

Миддлтон только раз появилась на публике с декабря прошлого года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием.

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разряде.

Однако в этом году она пропустит женский финал между Джасмин Паолини и Барборой Крейчиковой, который пройдет в субботу.

Принц Уильям, который регулярно посещает финалы Уимблдона, 14 июля будет на финале футбольного чемпионата Европы между Англией и Испанией в Берлине. Он является президентом Футбольной ассоциации Англии.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон госпитализировали «для проведения плановой операции на брюшной полости». В марте принцесса сообщила, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.

В 2022 году, когда россиян и белорусов отстранили от Уимблдона, The Telegraph писала, что одной из причин такого решения было нежелание организаторов ставить Миддлтон в неловкое положение в случае победы представителя одной из стран и необходимости вручать ему трофей.