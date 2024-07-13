 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона

Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона, но пропустит женский
Принцесса Уэльская только раз появилась на публике после сообщения о том, что у нее диагностировали рак. Она с 2016 года вручает трофеи чемпионам Уимблдона, но в этом году будет только на финале Джокович — Алькарас
Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон)
Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) (Фото: John Phillips / Getty Images)

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом 14 июля, сообщает AP.

Миддлтон только раз появилась на публике с декабря прошлого года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием.

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разряде.

Однако в этом году она пропустит женский финал между Джасмин Паолини и Барборой Крейчиковой, который пройдет в субботу.

Принц Уильям, который регулярно посещает финалы Уимблдона, 14 июля будет на финале футбольного чемпионата Европы между Англией и Испанией в Берлине. Он является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Спорт
Даниил Медведев

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон госпитализировали «для проведения плановой операции на брюшной полости». В марте принцесса сообщила, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.

В 2022 году, когда россиян и белорусов отстранили от Уимблдона, The Telegraph писала, что одной из причин такого решения было нежелание организаторов ставить Миддлтон в неловкое положение в случае победы представителя одной из стран и необходимости вручать ему трофей.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Кейт Миддлтон Уимблдон Карлос Алькарас
Материалы по теме
Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне
Спорт
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза
Общество
Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Путин подписал закон об индексации военных пенсий Общество, 15:08
Путин подписал закон о лишении мандата за несогласованный выезд за рубеж Политика, 15:00
Буданов рассказал о попытках покушения на Путина Политика, 14:53
Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня Политика, 14:43
Минобороны заявило об улучшении позиций четырех группировок войск Политика, 14:37
Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона Спорт, 14:13
Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино Политика, 14:06
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Днепре прозвучал взрыв Политика, 13:57
Подозреваемого в пытках детей в Уфе гражданина Таджикистана арестовали Общество, 13:49
Более 100 человек погибли и были ранены при ударе по беженцам в Газе Политика, 13:40
Варшава заявила об изучении идеи перехвата российских ракет над Украиной Политика, 13:32
Минобороны сообщило о поражении завода по производству взрывчатки для ВСУ Политика, 13:27
Россиянин рассказал о пытках заложников ХАМАС Политика, 13:26
Американцам пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов Спорт, 13:22