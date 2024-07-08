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Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона

Калинская снялась с 1/8 финала Уимблдона против Рыбакиной из-за травмы
Анна Калинская уступила Елене Рыбакиной в первом сете со счетом 3:6, а во втором отказалась от продолжения борьбы из-за травмы
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка России Анна Калинская завершила выступление на Уимблдоне в 1/8 финала, отказавшись продолжать матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Калинская, 18-я в мировом рейтинге, проиграла первый сет со счетом 3:6, а во втором при счете 0:3 решила сняться с турнира из-за травмы.

По ходу матча Калинская брала медицинский тайм-аут.

На трибунах был итальянский бойфренд Калинской — первая ракетка мира Янник Синнер.

Рыбакина за выход в полуфинал сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (21-я) или китаянкой Ван Синьюй (42-я).

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Калинская была последней россиянкой в одиночном разряде Уимблдона.

Ранее теннисистка  ни разу не проходила на Уимблдоне дальше первого круга, а два предыдущих турнира пропустила. В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. В 2022-м она выиграла Уимблдон.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Анна Калинская Елена Рыбакина
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