Тренеры Уругвая и Канады раскритиковали США за организацию Кубка Америки
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелся раскритиковал организаторов Кубка Америки, заявив, что они постоянно лгали. Слова тренера приводит The Athletic.
Сборная Уругвая 14 июля (3:00 мск) сыграет с командой Канады в матче за третье место.
11 июля уругвайские футболисты подрались с колумбийскими болельщиками после финального свистка полуфинала (0:1). Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал, что семьи игроков были в опасности, поскольку рядом не было «ни одного полицейского».
«Они говорят, что судьи хорошие, поля в порядке, и все это враньё. Они проводят пресс-конференции, чтобы сказать: «Нет, поле в порядке», а вы видите, что поля ужасны, а затем они говорят: «Нет, тренировочные поля тоже в порядке», а вы видите, что Боливия даже не тренируется», — сказал Бьелса.
Он также раскритиковал организаторов из-за драки игроков с фанатами: «Мы в США, стране безопасности. Как можно не защитить свою мать, сестру, ребенка?».
Тренер сборной Канады Джесси Марш на пресс-конференции пожаловался на судейство и расовые оскорбления игроков, назвав организацию турнира непрофессиональной.
«Наших игроков били по голове, им бросали расовые оскорбления как вживую, так и через соцсети, — сказал Марш. — К нам относились как к людям второго сорта».
В финале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Колумбии.