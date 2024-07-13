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Тренеры Уругвая и Канады раскритиковали США за организацию Кубка Америки

Тренер Уругвая раскритиковал Кубок Америки за поля, судейство и безопасность
Марсело Бьелса заявил, что организаторы постоянно врали об уровне судейства и качества полей. Тренер канадцев Джесси Марш заявил, что к его игрокам вообще относились как к людям второго сорта
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелся раскритиковал организаторов Кубка Америки, заявив, что они постоянно лгали. Слова тренера приводит The Athletic.

Сборная Уругвая 14 июля (3:00 мск) сыграет с командой Канады в матче за третье место.

11 июля уругвайские футболисты подрались с колумбийскими болельщиками после финального свистка полуфинала (0:1). Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал, что семьи игроков были в опасности, поскольку рядом не было «ни одного полицейского».

«Они говорят, что судьи хорошие, поля в порядке, и все это враньё. Они проводят пресс-конференции, чтобы сказать: «Нет, поле в порядке», а вы видите, что поля ужасны, а затем они говорят: «Нет, тренировочные поля тоже в порядке», а вы видите, что Боливия даже не тренируется», — сказал Бьелса.

Он также раскритиковал организаторов из-за драки игроков с фанатами: «Мы в США, стране безопасности. Как можно не защитить свою мать, сестру, ребенка?».

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Тренер сборной Канады Джесси Марш на пресс-конференции пожаловался на судейство и расовые оскорбления игроков, назвав организацию турнира непрофессиональной.

«Наших игроков били по голове, им бросали расовые оскорбления как вживую, так и через соцсети, — сказал Марш. — К нам относились как к людям второго сорта».

В финале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Колумбии.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок Америки по футболу Уругвай Канада
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