 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Месси пожаловался на поля и жару на Кубке Америки в США

Аргентина в полуфинале победила сборную Канады со счетом 2:0, первый гол на турнире забил Месси
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Getty Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на жару и плохие поля на Кубке Америки, который проходит в США. Слова капитана аргентинской команды цитирует ESPN.

«Нынешний розыгрыш Кубка Америки очень сложный. Высокая конкуренция, плохие поля, чрезмерная жара», — отметил Месси.

США вместе с Мексикой и Канадой летом 2026 года примут чемпионат мира по футболу. В Штатах матчи будут проходить на стадионах, на которых сейчас проводится Кубок Америки.

В матче второго тура группового раунда Кубка Америки между сборными Канады и Перу судья из-за теплового удара потерял сознание. Матч проходил в Канзас-Сити (штат Канзас), температура достигала 28 градусов.

Во время полуфинала Аргентина — Канада, который прошел 10 июля в пригороде Нью-Йорка, температура превышала 27 градусов, влажность — 80%.

Аргентина в полуфинале победила сборную Канады со счетом 2:0, первый гол на турнире забил Месси.

«Это безумие, что сделала эта команда, это делает команда Аргентины, — заявил Месси. — Для тех, кто остался в команде из старой гвардии, это более чем впечатляющий результат».

Аргентина в третий раз подряд вышла в финал международного турнира. Команда в 2021 году завоевала Кубок Америки, в 2022-м выиграла чемпионат мира.

Аргентина является 15-кратным обладателем Кубка Америки. Сборная в 30-й раз вышла в финал турнира. В решающем матче сыграет с победителем пары Уругвай — Колумбия.

Теги
Лионель Месси Кубок Америки по футболу сборная Аргентины по футболу
Материалы по теме
Месси повторил 67-летний рекорд и вывел Аргентину в финал Кубка Америки
Спорт
Аргентина чуть не вылетела с Кубка Америки из-за промаха Месси с пенальти
Спорт
Аргентина сыграет с Перу на Кубке Америки без Месси и главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Худруком балетной труппы Мариинки стал Андриан Фадеев Общество, 13:44
Власти раскрыли планы по выпуску машин Volga. Каким будет кроссовер К30 Авто, 13:43
Чеченский министр Дудаев показал украинских военнопленных Политика, 13:42
Стал известен состав правления Российской премьер-лиги Спорт, 13:36
Цены на кофе робуста обновили исторический максимум на опасениях дефицита Инвестиции, 13:36
В Ростовской области запустили остановленные для ремонта энергоблоки Политика, 13:34
В ожидании второго полуфинала. Что происходит на Евро Спорт, 13:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Волгограде произошел крупный пожар на складе Общество, 13:24
Шортисты заработали $10 млрд во втором квартале на ставках на рынке США Инвестиции, 13:21
Как быстро и выгодно организовать онлайн-продажи за границей Pro, 13:21
Один человек погиб при обстреле Шебекино Политика, 13:11
Мамиашвили назвал неокончательным решение борца Мамедова о поездке на ОИ Спорт, 13:11
Депутаты приняли отставку мэра затопленного Орска и назначили его врио Политика, 13:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04