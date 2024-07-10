Месси пожаловался на поля и жару на Кубке Америки в США

Аргентина в полуфинале победила сборную Канады со счетом 2:0, первый гол на турнире забил Месси

Лионель Месси (Фото: Getty Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на жару и плохие поля на Кубке Америки, который проходит в США. Слова капитана аргентинской команды цитирует ESPN.

«Нынешний розыгрыш Кубка Америки очень сложный. Высокая конкуренция, плохие поля, чрезмерная жара», — отметил Месси.

США вместе с Мексикой и Канадой летом 2026 года примут чемпионат мира по футболу. В Штатах матчи будут проходить на стадионах, на которых сейчас проводится Кубок Америки.

В матче второго тура группового раунда Кубка Америки между сборными Канады и Перу судья из-за теплового удара потерял сознание. Матч проходил в Канзас-Сити (штат Канзас), температура достигала 28 градусов.

Во время полуфинала Аргентина — Канада, который прошел 10 июля в пригороде Нью-Йорка, температура превышала 27 градусов, влажность — 80%.

Аргентина в полуфинале победила сборную Канады со счетом 2:0, первый гол на турнире забил Месси.

«Это безумие, что сделала эта команда, это делает команда Аргентины, — заявил Месси. — Для тех, кто остался в команде из старой гвардии, это более чем впечатляющий результат».

Аргентина в третий раз подряд вышла в финал международного турнира. Команда в 2021 году завоевала Кубок Америки, в 2022-м выиграла чемпионат мира.

Аргентина является 15-кратным обладателем Кубка Америки. Сборная в 30-й раз вышла в финал турнира. В решающем матче сыграет с победителем пары Уругвай — Колумбия.