Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами в США

Колумбийцы вышли в финал Кубка Америки, победив Уругвай. После финального свистка произошла массовая драка уругвайских футболистов с фанатами соперника. Форвард уругвайцев Дарвин Нуньес получил удар в голову

Футболисты сборной Уругвая дерутся с колумбийскими болельщиками (Фото: Represented by ZUMA Press, Inc.)

Игроки сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками после финального свистка полуфинального матча Кубка Америки, который проходит в США.

Колумбийцы вышли в финал Кубка Америки, победив Уругвай — 1:0. Однако после финального свистка произошла массовая драка их футболистов с игроками соперника. В ней участвовали ведущие игроки уругвайцев Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

На кадрах можно увидеть, как один фанатов бьет Нуньеса в голову. В итоге в ситуацию вмешалась полиция. О количестве пострадавших не сообщается.

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал изданию El Observador, что перед дракой болельщики одного из секторов Колумбии не позволили футболистам обратиться к своим болельщикам после игры. «Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорожденными детьми. Не было ни одного полицейского, они пришли через полчаса, а мы стояли за своих», — сказал он.

Колумбийцы в финале сыграет с аргентинцами 15 июля, а уругвайцы днем ранее сыграют в матче за третье место с командой Канады.