HLN: матч Бельгия — Израиль в Лиге наций хотят перенести за границу

HLN узнала, что все города в Бельгии отказались принимать матч с Израилем

Бельгийский футбольный союз обсуждает с УЕФА альтернативные места проведения матча с Израилем после отказа городов проводить игру из-за рисков протестов. Матч должен пройти 6 сентября

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Ни один бельгийский город не захотел принимать матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля, встречу планируют провести в другой стране, пишет Het Laatste Nieuws.

19 июня мэрия Брюсселя заявила, что не может принять 6 сентября матч Бельгия — Израиль из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города.

По данным газеты, аналогичное решение приняли в Лёвене, Брюгге, Антверпене и Льеже, и теперь Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты.

В октябре прошлого года в Брюсселе перед матчем Бельгия — Швеция убили двух болельщиков скандинавской команды. Преступник заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Встречу решили не доигрывать после первого тайма.

На чемпионате Европы в Германии сборная Бельгии проиграла Франции в 1/8 финала со счетом 0:1.