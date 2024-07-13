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Война Израиля с ХАМАС ,  
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HLN узнала, что все города в Бельгии отказались принимать матч с Израилем

HLN: матч Бельгия — Израиль в Лиге наций хотят перенести за границу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Бельгийский футбольный союз обсуждает с УЕФА альтернативные места проведения матча с Израилем после отказа городов проводить игру из-за рисков протестов. Матч должен пройти 6 сентября
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Ни один бельгийский город не захотел принимать матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля, встречу планируют провести в другой стране, пишет Het Laatste Nieuws.

19 июня мэрия Брюсселя заявила, что не может принять 6 сентября матч Бельгия — Израиль из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города.

По данным газеты, аналогичное решение приняли в Лёвене, Брюгге, Антверпене и Льеже, и теперь Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты.

Брюссель отказался принять матч Бельгия — Израиль из-за риска протестов
Спорт
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В октябре прошлого года в Брюсселе перед матчем Бельгия — Швеция убили двух болельщиков скандинавской команды. Преступник заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Встречу решили не доигрывать после первого тайма.

На чемпионате Европы в Германии сборная Бельгии проиграла Франции в 1/8 финала со счетом 0:1.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Бельгии по футболу Бельгия палестино-израильский конфликт
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