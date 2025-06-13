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Спорт ,  
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Шнайдер вышла в третий в сезоне финал турнира WTA в парном разряде

Российская теннисистка и представительница Казахстана Анна Данилина сыграют в решающем матче в Лондоне с американкой Эйжей Мухаммад и голландской Деми Схюрс
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: IMAGO / Daniel Bearham / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в финал турнира категории WTA 500 в Лондоне.

В полуфинале Шнайдер и Данилина обыграли китаянку Чжан Шуай и австралийку Эллен Перес со счетом 6:3, 2:6, 11:9.

В финале они сыграют с американкой Эйжей Мухаммад и голландской Деми Схюрс.

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Спорт
Фото:Hongbo Chen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шнайдер занимает 10-е место в парном мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA (в двух финалах, оба в этом сезоне) и серебро Олимпиады в Париже с Миррой Андреевой. У Данилиной, которая родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию, девять титулов WTA и девятое место в рейтинге. На недавнем «Ролан Гаррос» она дошла до финала вместе с сербкой Александрой Крунич.

Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Диана Шнайдер Анна Данилина
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