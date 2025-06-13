Вторая ракетка России проиграла чемпионке Australian Open в Лондоне

Шнайдер проиграла восьмой ракетке мира Киз в четвертьфинале турнира в Лондоне

Диана Шнайдер уступила в 1/4 финала американке Мэдисон Киз

Фото: Hongbo Chen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Лондоне.

В 1/4 финала 21-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, уступила американке Мэдисон Киз, восьмой ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Следующей соперницей Киз, чемпионке Australian Open этого года, будет немка Татьяна Мария или представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Шнайдер занимает 12-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.