Самсонова вышла в финал турнира в Хертогенбосе в парах после отказа соперниц

Две российские теннисистки сыграют в парном финале турнира в Нидерландах

Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес поспорят за титул в Хертогенбосе с Ириной Хромачевой и венгеркой Фанни Штоллар

Людмила Самсонова (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес вышли в финал турнира WTA в голландском Хертогенбосе в парном разряде.

Их соперницы по полуфиналу — россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс — снялись с турнира.

В решающем матче Самсонова и Меликар-Мартинес сыграют с россиянкой Ириной Хромачевой и венгеркой Фанни Штоллар.

Самсонова занимает 44-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету два титула. Хромачева является 17-й ракеткой мира, она выиграла восемь турниров WTA.

Турнир в Хертогенбосе с призовым фондом €239 тыс. завершится 15 июня.