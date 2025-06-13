Хачанов проиграл 55-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Нидерландах
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в голландском Хертогенбосхе.
В 1/4 финала 29-летний Хачанов, третий сеяный, уступил канадцу Габриэлю Диалло, 55-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
Следующим соперником 23-летнего Диалло будет француз Уго Умбер (20-й номер рейтинга ATP).
Хачанов занимает 24-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.
Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом €706,85 тыс. завершится 15 июня.
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