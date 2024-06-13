В Испании захотели ужесточить наказание Анчелотти до 5 лет тюрьмы из-за налогов

Прокуратура попросила ужесточить наказание для Анчелотти до 5 лет тюрьмы

Тренера «Реала» обвиняют в уклонении от уплаты €1 млн налогов в 2014–2015 годах. Ранее прокуратура просила для него 4 года 9 месяцев, теперь предложила ужесточить наказание. Обычно такие процессы заканчивались условными сроками

Карло Анчелотти (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Испанская прокуратура попросила ужесточить наказание для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти по двум обвинениям в неуплате налогов до 5 лет заключения, пишет El Mundo.

В марте прокуроры просили для 65-летнего итальянца 4 года 9 месяцев.

Претензии относятся к первому сроку Анчелотти во главе «Реала» в 2013–2015 годах, когда он не задекларировал полученные доходы от имиджевых прав, которые ему поступали через компанию на Британских Виргинских островах.

Итальянца обвиняют в налоговом мошенничестве на €386 тыс. в 2014 году и на €675 тыс. в 2015-м.

Адвокаты Анчелотти на это заявили, что тренер уже выплатил сумму, которую от него требовали, но это ни в каких обвинительных документах не отражено.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года, а в декабре 2023-го продлил контракт с клубом. В минувшем сезоне мадридская команда победила в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Предыдущие разбирательства испанской прокуратуры из-за имиджевых прав со звездами футбола, такими как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Жозе Моуринью, как правило, заканчивались условными сроками и многомиллионными штрафами.