Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы Анчелотти из-за налогов
Испанская прокуратура запросила 4 года и 9 месяцев заключения для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти по двум обвинениям в неуплате налогов, пишет Efe.
Претензии к 64-летнему итальянцу связаны с его первым приходом на пост главного тренера в 2013–2015 годах. Тогда он был налоговым резидентом Италии, но декларировал только выплаты от «Реала», скрыв доходы от имиджевых прав, которые были переданы другим юрлицам.
В своем письме прокуратура отметила, что тренер пошел по «сложному и запутанному» пути сокрытия доходов от имиджевых прав с помощью сети трастов и компаний.
Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года, а в декабре 2023-го продлил контракт с клубом.
«Реал» лидирует в чемпионате Испании.
Ранее у испанской прокуратуры возникали претензии по налогам к Криштиану Роналду, Лионелю Месси, Неймару, Жозе Моуринью и другим звездам футбола; судебные разбирательства, как правило, заканчивались условными сроками и многомиллионными штрафами.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию