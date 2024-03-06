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Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы Анчелотти из-за налогов

Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за неуплату налогов
В прокуратуре заявили, что Карло Анчелотти скрыл от казны более €1 млн налогов во время первого своего прихода в «Реал» в 2014–2015 годах. Это не первый случай преследования звезд футбола в Испании за схему с имиджевыми правами
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Испанская прокуратура запросила 4 года и 9 месяцев заключения для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти по двум обвинениям в неуплате налогов, пишет Efe.

Претензии к 64-летнему итальянцу связаны с его первым приходом на пост главного тренера в 2013–2015 годах. Тогда он был налоговым резидентом Италии, но декларировал только выплаты от «Реала», скрыв доходы от имиджевых прав, которые были переданы другим юрлицам.

В своем письме прокуратура отметила, что тренер пошел по «сложному и запутанному» пути сокрытия доходов от имиджевых прав с помощью сети трастов и компаний.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года, а в декабре 2023-го продлил контракт с клубом.

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«Реал» лидирует в чемпионате Испании.

Ранее у испанской прокуратуры возникали претензии по налогам к Криштиану Роналду, Лионелю Месси, Неймару, Жозе Моуринью и другим звездам футбола; судебные разбирательства, как правило, заканчивались условными сроками и многомиллионными штрафами.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти
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