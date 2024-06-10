«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе от клубного ЧМ из-за денег

«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе от клубного чемпионата мира

В «Реале» заявили, что с большим энтузиазмом поедут на турнир, который в 2025 году впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд

Карло Анчелотти (Фото: David Ramos / Getty Images)

Мадридский «Реал» на официальном сайте опроверг заявление своего главного тренера Карло Анчелотти об отказе участвовать в клубном чемпионате мира в 2025 году по финансовым причинам.

В «Реале» заявили, что участие клуба в турнире не подвергается сомнению и команда будет соревноваться «с гордостью и величайшим энтузиазмом».

Анчелотти ранее заявил, что другие клубы, как и «Реал», отклонят приглашение на турнир, за участие в котором организаторы хотят дать мадридцам всего $20 млн — столько же, сколько стоит один матч команды.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые пройдет с участием 32 команд, среди которых будут «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и другие.

Призовой фонд турнира пока неизвестен.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также победил в Лиге чемпионов.