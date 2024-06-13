Тарпищев: все российские теннисисты допущены до Олимпиады в Париже

ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже

Шамиль Тарпищев рассказал, что у ITF никаких нареканий к россиянам не было и теперь Федерация тенниса России может подать окончательную заявку на турнир

Вторая ракетка России Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что у международной федерации (ITF) не возникло никаких вопросов к российским игрокам, которые квалифицировались на Олимпиаду в Париже.

Ранее Тарпищев говорил, что если не будет отказов в допуске, то на Играх выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку», — сказал Тарпищев.

По его словам, в ITF сообщили, что «все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет».

Окончательный допуск на Игры зависит от проверки специальной комиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса. Тарпищев уточнил в разговоре с «РИА Новости», что с МОК окончательную заявку российской команды будет согласовывать сама международная федерация.

На Олимпиаде в Токио Карен Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде, а в финале микста играли две российские пары: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

Теннисный турнир на Играх пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».