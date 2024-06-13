 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже

Тарпищев: все российские теннисисты допущены до Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Шамиль Тарпищев рассказал, что у ITF никаких нареканий к россиянам не было и теперь Федерация тенниса России может подать окончательную заявку на турнир
Вторая ракетка России Андрей Рублев
Вторая ракетка России Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что у международной федерации (ITF) не возникло никаких вопросов к российским игрокам, которые квалифицировались на Олимпиаду в Париже.

Ранее Тарпищев говорил, что если не будет отказов в допуске, то на Играх выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку», — сказал Тарпищев.

Украина потребовала отстранить россиянку от Игр за пост про смерть отца
Спорт
Динара Кудаева (слева) и Ольга Хорошавцева (справа)

По его словам, в ITF сообщили, что «все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет».

Окончательный допуск на Игры зависит от проверки специальной комиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса. Тарпищев уточнил в разговоре с «РИА Новости», что с МОК окончательную заявку российской команды будет согласовывать сама международная федерация.

На Олимпиаде в Токио Карен Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде, а в финале микста играли две российские пары: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

Теннисный турнир на Играх пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Месси не поедет на Олимпиаду в Париже
Спорт
Шубенков заявил, что не стал бы ради Олимпиады есть «хрен без соли»
Спорт
Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
«Бизнес-тиндер» в Telegram: как технологии меняют деловые мероприятия Pro, 17:36
«Геймификация» процесса и новый барный тренд: как изменились настойки РБК Вино, 17:35
Число вынужденно перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии Политика, 17:35
Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта Общество, 17:30
Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне Технологии и медиа, 17:29
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 17:24
ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже Спорт, 17:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Польша отказалась передать Украине свою батарею Patriot Политика, 17:21
Лидер по доходности: как инвестировать в виски ЖБК Вино, 17:20
В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке Политика, 17:17
Средние ставки по рыночной ипотеке за год выросли в 1,6 раза Недвижимость, 17:15
Тапир Тео предсказал исход первой игры Евро Германия — Шотландия Спорт, 17:11
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже Финансы, 17:09
В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы Политика, 17:08