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Спорт ,  
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Украина потребовала отстранить россиянку от Игр за пост про смерть отца

На Украине потребовали отстранить россиянку-борца от ОИ за пост про смерть отца
У борца Динары Кудаевой в мае погиб отец, на Украине расценили пост о его смерти со словом «герой» и лайки Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой как поддержку спецоперации
Динара Кудаева (слева) и Ольга Хорошавцева (справа)
Динара Кудаева (слева) и Ольга Хорошавцева (справа) (Фото: 1kudaevaa / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремисткой и запрещена))

Украинская сторона потребовала не допускать трех россиянок и одну белоруску на турнир по борьбе на Олимпийских играх в Париже за поддержку военной операции. Соответствующее письмо к главе МОК и президенту Объединенного мира борьбы (UWW) опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Речь идет о российских спортсменках Динаре Кудаевой, Наталье Малышевой и Ольге Хорошавцевой — их обвинили в поддержке военной операции из-за поста Кудаевой о смерти ее отца в мае этого года, где она назвала его «мой герой».

В опубликованном украинской стороной видеоролике показаны скриншоты из сторис Кудаевой в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), на которых ее отец в военной форме и с оружием. При этом Малышева и Хорошавцева поставили лайки под постом.

Вице-чемпионку Игр в Токио белоруску Ирину Курочкину украинцы призвали отстранить за участие в мероприятии с главой НОК Белоруссии Виктором Лукашенко в 2023 году.

В марте стало известно, что Кудаева получит золото молодежного чемпионата мира 2021-го из-за положительной допинг-пробы украинки Анастасии Лавренчук, которой она уступила в финале.

РБК направил запрос в Федерацию спортивной борьбы России, обратился за комментарием к Михаилу Мамиашвили.

Бах не увидел риска для Олимпиады из-за досрочных выборов во Франции
Спорт
Томас Бах

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили 11 июня заявил «РИА Новости», что решение по участию в Олимпиаде пока не принято, поскольку нет полной информации от МОК по условиям участия российских спортсменов. «Нас изо дня в день кормят обещаниями», — сказал Мамиашвили.

У россиян 16 из 18 возможных лицензий на Игры — шесть в вольной борьбе, по пять в греко-римской и женской.

В апреле стало известно, что глава МОК Томас Бах просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпиады.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого призвала к официальному расследованию в МОК из-за антироссийской позиции.

Российские спортсмены после получения лицензии на Игры также должны пройти проверку специальной комиссии на соответствие критериям МОК, среди которых — отсутствие поддержки спецоперации на Украине и связи с армией и спецслужбами.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Маргарита Овсянникова
вольная борьба Олимпиада-2024 МОК

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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