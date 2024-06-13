Финалист Лиги чемпионов объявил об уходе главного тренера

Эдин Терзич подал в отставку на фоне конфликта с Матсом Хуммельсом. «Боруссия» под руководством тренера выиграла Кубок Германии и дошла до финала Лиги чемпионов

Эдин Терзич (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Эдин Терзич покинул пост главного тренера «Боруссии», попросив руководство клуба расторгнуть контракт, сообщается на сайте дортмундской команды.

Терзич работал в тренерском штабе «Боруссии» с 2018 года, был исполняющим обязанности главного тренера и техническим директором, а с мая 2022-го полноценно возглавил команду.

С Терзичем команда выиграла Кубок Германии в 2021-м, стала второй в бундеслиге в 2023-м, а в этом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что у 41-летнего тренера перед финалом Лиги чемпионов возник серьезный конфликт с лидером команды Матсом Хуммельсом, который критиковал его за выбранную тактику.