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Спорт ,  
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«Ювентус» назначил нового главного тренера

Тьяго Мотта возглавил «Ювентус»
Новым главным тренером туринского клуба стал бывший футболист сборной Италии Тьяго Мотта. В прошлом сезоне «Болонья» под его руководством заняла пятое место в Серии А и пробилась в Лигу чемпионов
Тьяго Мотта
Тьяго Мотта (Фото: Simone Arveda / Getty Images)

Тьяго Мотта назначен главным тренером «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

«Ювентус» 17 мая уволил Массимилиано Аллегри с поста главного тренера после победы в финале Кубка Италии. В туринском клубе заявили, что поведение Аллегри «несовместимо с ценностями клуба». Тренер во время матча с «Аталантой» спорил с судьями, сорвал с себя пиджак и галстук, а позднее даже угрожал одному из журналистов.

«Ювентус» уволил главного тренера после победы в финале Кубка Италии
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Массимилиано Аллегри с Кубком Италии

Мотта с сентября 2022 года возглавлял «Болонью». В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате Италии, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

До этого Мотта возглавлял «Специю», «Дженоа» и юниорскую команду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

В качестве футболиста Мотта, натурализованный бразилец, завоевал в составе сборной Италии серебро Евро-2012. Он играл за «Барселону», «Атлетико», «Дженоа», «Интер» и ПСЖ.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Анна Сатдинова
Футбол Ювентус Тьяго Мотта

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