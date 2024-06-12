«Ювентус» назначил нового главного тренера

Новым главным тренером туринского клуба стал бывший футболист сборной Италии Тьяго Мотта. В прошлом сезоне «Болонья» под его руководством заняла пятое место в Серии А и пробилась в Лигу чемпионов

Тьяго Мотта (Фото: Simone Arveda / Getty Images)

Тьяго Мотта назначен главным тренером «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

«Ювентус» 17 мая уволил Массимилиано Аллегри с поста главного тренера после победы в финале Кубка Италии. В туринском клубе заявили, что поведение Аллегри «несовместимо с ценностями клуба». Тренер во время матча с «Аталантой» спорил с судьями, сорвал с себя пиджак и галстук, а позднее даже угрожал одному из журналистов.

Мотта с сентября 2022 года возглавлял «Болонью». В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате Италии, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

До этого Мотта возглавлял «Специю», «Дженоа» и юниорскую команду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

В качестве футболиста Мотта, натурализованный бразилец, завоевал в составе сборной Италии серебро Евро-2012. Он играл за «Барселону», «Атлетико», «Дженоа», «Интер» и ПСЖ.