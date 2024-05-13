Надаль заявил о нежелании выступать на «Ролан Гаррос» без шанса на победу

«Ролан Гаррос» стартует 20 мая. Надаль является рекордсменом по победам на этом турнире. Испанец заявил, что ему будет трудно отказаться от турнира, но еще сложнее будет выступать там в плохой физической форме

Рафаэль Надаль (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы чувствовать себя на предстоящем «Ролан Гаррос» таким же неконкурентоспособным, как на «Мастерсе» в Риме. Слова 14-кратного чемпиона французского турнира «Большого шлема» приводит RMC Sport.

Надаль вылетел с турнира в Риме во втором круге. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон и начало текущего из-за проблем со здоровьем.

«Если я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос», это будет очень тяжело, это точно. Но, несмотря на все эмоции, которые я там испытал, считаю, что мне было бы еще сложнее играть, не будучи конкурентоспособным. Я не хочу чувствовать себя на «Ролан Гаррос» так же, как в Мадриде или Барселоне, не имея возможности по-настоящему бороться», — сказал Надаль.

По его словам, он не хочет выходить на корт без шансов на победу и лучше останется с «другими воспоминаниями» от участия в «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема», который пройдет на грунтовых кортах в Париже с 20 мая по 9 июня.

В начале сезона Надаль дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, после паузы из-за травмы выиграл только один матч на соревнованиях в Барселоне и три встречи на «Мастерсе» в Мадриде.