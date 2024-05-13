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Надаль заявил о нежелании выступать на «Ролан Гаррос» без шанса на победу

Надаль: не хочу участвовать в «Ролан Гаррос» без шанса по-настоящему бороться
«Ролан Гаррос» стартует 20 мая. Надаль является рекордсменом по победам на этом турнире. Испанец заявил, что ему будет трудно отказаться от турнира, но еще сложнее будет выступать там в плохой физической форме
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы чувствовать себя на предстоящем «Ролан Гаррос» таким же неконкурентоспособным, как на «Мастерсе» в Риме. Слова 14-кратного чемпиона французского турнира «Большого шлема» приводит RMC Sport.

Надаль вылетел с турнира в Риме во втором круге. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон и начало текущего из-за проблем со здоровьем.

«Если я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос», это будет очень тяжело, это точно. Но, несмотря на все эмоции, которые я там испытал, считаю, что мне было бы еще сложнее играть, не будучи конкурентоспособным. Я не хочу чувствовать себя на «Ролан Гаррос» так же, как в Мадриде или Барселоне, не имея возможности по-настоящему бороться», — сказал Надаль.

По его словам, он не хочет выходить на корт без шансов на победу и лучше останется с «другими воспоминаниями» от участия в «Ролан Гаррос».

Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой
Спорт
Рафаэль Надаль

«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема», который пройдет на грунтовых кортах в Париже с 20 мая по 9 июня.

В начале сезона Надаль дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, после паузы из-за травмы выиграл только один матч на соревнованиях в Барселоне и три встречи на «Мастерсе» в Мадриде.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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