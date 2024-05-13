Надаль заявил о нежелании выступать на «Ролан Гаррос» без шанса на победу
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы чувствовать себя на предстоящем «Ролан Гаррос» таким же неконкурентоспособным, как на «Мастерсе» в Риме. Слова 14-кратного чемпиона французского турнира «Большого шлема» приводит RMC Sport.
Надаль вылетел с турнира в Риме во втором круге. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон и начало текущего из-за проблем со здоровьем.
«Если я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос», это будет очень тяжело, это точно. Но, несмотря на все эмоции, которые я там испытал, считаю, что мне было бы еще сложнее играть, не будучи конкурентоспособным. Я не хочу чувствовать себя на «Ролан Гаррос» так же, как в Мадриде или Барселоне, не имея возможности по-настоящему бороться», — сказал Надаль.
По его словам, он не хочет выходить на корт без шансов на победу и лучше останется с «другими воспоминаниями» от участия в «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема», который пройдет на грунтовых кортах в Париже с 20 мая по 9 июня.
В начале сезона Надаль дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, после паузы из-за травмы выиграл только один матч на соревнованиях в Барселоне и три встречи на «Мастерсе» в Мадриде.