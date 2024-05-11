Надаль проиграл во втором круге «Мастерс» в Риме
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
Во втором круге 37-летний испанец уступил поляку Хуберту Хуркачу, девятой ракетке мира, со счетом 1:6, 3:6.
Следующим соперником Хуркача будет аргентинец Томас Мартин Этчеверри.
Бывшая первая ракетка мира Надаль, пропустивший почти весь прошлый сезон и начало текущего из-за травм, сыграл уже на третьем турнире ATP подряд.
Надаль — рекордсмен по победам в Риме (десять титулов, последний — в 2021-м).
Последний раз Надаль играл против соперника из топ-10 в ноябре 2022 года на Итоговом турнире ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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