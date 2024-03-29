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Гашек раскритиковал власти Словакии за играющих в КХЛ хоккеистов

Гашек раскритиковал власти Словакии за то, что хоккеисты страны играют в КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что не хочет видеть игроков из КХЛ на предстоящем в Чехии чемпионате мира, который пройдет в мае
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что позволяет хоккеистам из своей страны продолжать играть в КХЛ. Его цитирует портал pravda.sk.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступали девять словацких хоккеистов.

«Граждане Словакии там работают над созданием ценностей, которые Россия использует против Украины и против наших союзников, включая Словакию. Когда девять словацких хоккеистов, играющих в КХЛ, работают в России, это означает, что еще девять россиян могут участвовать в военных действиях, еще девять россиян могут работать на военном заводе. Депутаты, которых вы избрали, этому способствуют. Ваши граждане работают в России совершенно легально, это позволяет закон», — сказал Гашек.

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По словам бывшего игрока, он бы не хотел, чтобы хоккеисты из КХЛ играли на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. «Что касается Чешской хоккейной ассоциации, она уже решила, что хоккеисты, выступающие в России, не могут играть за сборную», — отметил Гашек.

Федерация хоккея Словакии пока не принимала решения насчет возможного приглашения игроков из КХЛ в сборную на чемпионат мира.

Перед прошлогодним мировым первенством в Словакии в последний момент все же решили не приглашать игроков из КХЛ в сборную. Словацкая федерация до этого заявляла, что такие хоккеисты не нарушают никаких законов, но затем Министерство спорта страны пригрозило пересмотреть финансирование организации. Против вызова игроков КХЛ выступил также давний спонсор сборной оператор связи Orange Slovakia.

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Гашек после начала спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности хоккеистов в НХЛ.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Доминик Гашек Словакия
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