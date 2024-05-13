В чемпионате мира по хоккею примет участие 21 игрок из КХЛ

Европа поставила в игнор. Кто из игроков КХЛ выступит на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею стартовал 10 мая. Из Континентальной хоккейной лиги в турнире примет участие 21 спортсмен. Подробнее о них — в материале «РБК Спорт»

Стефан Да Коста (Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) )

Чемпионат мира по хоккею стартовал 10 мая. Несмотря на отсутствие сборных России и Белоруссии, в нем примут участие игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Часть стран Европы, среди которых Словакия, Швеция, Чехия, решили не вызывать на турнир хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

При этом на чемпионате мира выступит 21 хоккеист КХЛ, среди которых 20 игроков сборной Казахстана.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Сборная Казахстана

«Барыс»

Андрей Шутов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Базовым клубом национальной команды Казахстана по-прежнему является «Барыс», который в нынешнем сезоне занял последнее, 12-е место Восточной конференции. Вратарь Андрей Шутов в прошлом году помог своей команде не вылететь из элитного дивизиона, она заняла шестое место в группе. В текущем розыгрыше КХЛ Шутов провел четыре сухих матча, проведя 38 игр с 91,47% отраженных бросков. Другой голкипер, Никита Бояркин, провел 37 игр в фарм-клубе «Барыса». Он сыграл в составе «Номада» три матча «на ноль», а процент отраженных бросков составил 92,8%.

Также в составе сборной Казахстана сыграют защитники Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров. Бекетаев является вторым самым результативным защитником сезона в команде — на его счету 14 (4 гола +10 передач) очков.

Аркадий Шестаков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Самыми результативными игроками команды, которые примут участие в чемпионате мира, стали Аркадий Шестаков (25 очков), Роман Старченко (19), Кирилл Савицкий (17). Также среди форвардов «Барыса» сыграют Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев.

«Торпедо» Нижний Новгород

Дмитрий Бреус (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Из состава нижегородского клуба за Казахстан выступит 20-летний Дмитрий Бреус, который ранее не вызывался за основную сборную страны. В нынешнем сезоне защитник провел основную часть сезона в фарм-клубе «Торпедо» — «Чайке».

В регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) он отметился семью шайбами и десятью передачами, а в плей-офф ему удалось сделать восемь ассистов. В КХЛ он провел 14 матчей «регулярки» и пять — в плей-офф, отличившись одной шайбой и тремя передачами.

«Адмирал»

Леонид Метальников (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Владивостокский «Адмирал» в нынешнем сезоне не смог выйти в плей-офф. Защитник команды Леонид Метальников провел в регулярном чемпионате 63 игры, в которых отметился пятью шайбами и семью передачами.

Перед стартом чемпионата мира Метальников сыграл в товарищеских играх против Белоруссии (4:5) и Великобритании (2:5), в каждом из которых отметился результативным действием: заброшенной шайбой в игре с белорусами и передачей — с Великобританией.

«Амур»

Еще одним представителем из дальневосточного клуба КХЛ стал Кирилл Панюков. Форвард в конце октября был обменян из «Авангарда» в «Амур». Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он отличился четырьмя заброшенными шайбами и шестью передачами.

Однако в плей-офф, из которого «Амур» вылетел от победителя Кубка Гагарина «Металлурга», Панюкову не удалось отметиться ни одним результативным действием.

Панюков выступал на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, на каждом ему удалось забросить по две шайбы. Однако в прошлом чемпионате мира форвард не смог принять участие из-за состояния здоровья.

«Металлург»

В составе сборной Казахстана на турнире выступят сразу три обладателя Кубка Гагарина — Валерий Орехов, Максим Мухаметов и Никита Михайлис.

Валерий Орехов и Никита Михайлис (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Орехов в нынешнем розыгрыше «регулярки» трижды забросил и отдал 11 передач, а в плей-офф он сделал три ассиста. На прошлом чемпионате мира защитник сыграл во всех семи матчах, в которых набрал три (2+1) очка. Мухаметов на чемпионате мира 2023 года забросил три шайбы.

Михайлис с 38 очками в «регулярке» вошел в пятерку самых результативных хоккеистов «Металлурга» по итогам регулярного сезона КХЛ. В товарищеской игре против Великобритании (5:2) 7 мая нападающему удалось забросить три шайбы. В прошлом году на чемпионате мира форвард набрал пять очков, забросив две шайбы и отдав три передачи.

Сборная Франции

Единственным представителем КХЛ из дальнего зарубежья стал француз Стефан да Коста, который выступает за «Автомобилист».

Министерству спорта Франции пришлось объяснять, почему игрок не был исключен из состава национальной команды. Это аргументировали тем, что Да Коста начал выступать в КХЛ еще до начала военной операции на Украине.

«Да Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира-2024», — говорится в сообщении. Стоит отметить, предыдущие два чемпионата мира Да Коста пропустил.

В прошедшей «регулярке» Да Коста сыграл 60 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Да Коста провел 12 игр, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.