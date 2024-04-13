«Зенит» подходит к матчу за чемпионство без лидера. Интриги тура РПЛ

«Зенит» подошел к матчу за первое место в РПЛ без лидера

Сможет ли «Зенит» оторваться от ближайшего преследователя «Краснодара» и укрепить лидерство, получится ли у «Локомотива» победить ЦСКА в дерби. Интриги 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Сочи» — «Спартак»

Дата и время: 13 апреля, 14:00

Место: «Фишт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» начал весеннюю часть сезона с двух ничьих и поражения в РПЛ, оставшись в начале апреля единственной командой без забитых голов. Из-за неудачного старта чемпионата в СМИ опять стали обсуждать возможную отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

Однако в прошлом туре «Спартак» смог одержать волевую победу (2:1) над «Динамо» и прервать трехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. По данным источников «РБК Спорт», в клубе не стали собирать совет директоров для увольнения тренера, но его могут все же отправить в отставку по ходу сезона, если результаты клуба будут хуже нынешних. «Спартак» сейчас располагается в таблице РПЛ на шестом месте и имеет в своем активе 35 очков.

«Сочи» в преддверии матча 12 апреля представил шуточный видеоролик, посвященный Дню космонавтики. В нем на поле приземляется космический аппарат, из него выходит человек в шлеме и в футболке с фамилией капитана «Спартака» Георгия Джикии. Он говорит по-испански, и оказывается, что это главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

Потом к нему выходит тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин и прогоняет. В частности, он использовал свою мемную фразу про Колизей.

В 2020 году Бородин поругался с Доменико Тедеско, который на тот момент возглавлял «Спартак». Тогда он произнес слова: «Это наше место, это наш Колизей», подчеркивая успешную игру в Сочи в гостевой игре (матч в Москве тогда закончился со счетом 1:1).

«Мне тут не рады, улетаю домой, беру суши и иду спать», — говорит в ролике «Абаскаль» и покидает поле. Это отсылка к похожим словам испанского тренера в ответ на вопрос об отставке после недавнего матча с «Динамо».

«Сочи» является худшей командой чемпионата, занимая последнее 16-е место: клуб в 22 матчах набрал лишь 15 очков. При этом стоит отметить, что за весеннюю часть РПЛ сочинская команда еще не потерпела ни одного поражения, сыграв все четыре матча вничью. Последние три игры против «Локомотива», ЦСКА и «Ростова» завершились со счетом 2:2.

В первом круге «Спартак» в домашней игре одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственным забитым мячом в компенсированное время отметился Срджан Бабич.

«Краснодар» — «Зенит»

Дата и время: 13 апреля, 17:00

Место: «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Центральный матч тура состоится в Краснодаре: клуб Сергея Галицкого, который расположился на втором месте в таблице с 43-я очками, встретится с лидирующим «Зенитом». Разница между командами — одно очко, поэтому хозяева будут стараться приложить усилия, чтобы вернуть себе первое место.

В прошлом туре «Краснодар» одержал первую победу за весеннюю часть чемпионата: краснодарский клуб победил в гостях «Пари НН» со счетом 4:3. До этого «Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и «Локомотивом» (0:0), а также проиграл «Ростову» (1:2).

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» на прошлой неделе дома победил аутсайдера чемпионата «Балтику» с минимальным счетом 1:0. Единственным мячом отличился 18-летний бразилец Педро. В предыдущих трех матчах чемпионата петербургская команда дважды сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1), а также разгромила «Урал» со счетом 4:1.

Также в матче встретятся два лучших бомбардира чемпионата на данный момент. Форвард «Зенита» Матео Кассьера на данный момент отметился 15-ю забитыми мячами, вслед за ним расположился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с 11-ю голами.

При этом в составе петербургского клуба встречу пропустит бразилец Вендел. В прошлом туре против «Балтики» полузащитник получил желтую карточку, сбив в жестком подкате Юрия Ковалева: «горчичник» стал для Вендела четвертым в чемпионате, из-за чего он пропустит матч в Краснодаре. В нынешнем сезоне на счету бразильца четыре гола и пять передач.

В первом круге команды встречались на «Газпром Арене». Тогда команды не смогли определить победителя: на 63-й минуте в составе гостей забил Эдуард Сперцян, однако на 70-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу Матео Кассьеры.

«Локомотив» — ЦСКА

Дата и время: 13 апреля, 19:30

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В прошлом туре московский «Локомотив» победил грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. «Железнодорожники» впервые выиграли после возобновления сезона — до этого на счету команды Михаила Галактионова было три поражения и две ничьи. «Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

ЦСКА в прошлом туре разгромил «Факел» со счетом 4:1 и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей. ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Лучшим бомбардиром команды является форвард Федор Чалов, который в текущем сезоне забил девять голов в 22 матчах. Армейский клуб 9 апреля продлил контракт с 25-летним нападающим до конца сезона 2024/25.

В матче первого круга армейцы разгромили «железнодорожников». Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 4:1. В том матче 21-летний Михаил Мухин отметился дублем.

«Урал» — «Динамо»

Дата и время: 14 апреля, 14:15

Место: «Екатеринбург Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Динамо» в прошлом туре проиграло «Спартаку» со счетом 1:2. Это поражение стало вторым подряд в турнире: 29 марта динамовцы были разгромлены в матче против «Ростова» (1:4).

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча против «Спартака» (1:2) заявил, что его команда больше не является претендентом на чемпионство. Он считает, что шансы команды на чемпионство составляют 10%. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками.

«Урал» за весеннюю часть потерпел три поражения и один раз сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). В 22-м туре екатеринбургский клуб уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:2. При этом «Урал» выиграл лишь один из последних 17 матчей в РПЛ, обыграв «Краснодар» в ноябре. «Урал» с 20 очками расположился на 13-й строчке.

Команды встречались в первом круге РПЛ: матч на «ВТБ Арене» завершился победой хозяев со счетом 2:1. У динамовцев в том матче забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Бителло, у екатеринбургской команды единственным мячом в компенсированное время отметился Иван Ишков.