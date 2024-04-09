ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром

Новое соглашение с 25-летним форвардом сборной России Федором Чаловым будет действовать до конца сезона 2024/25

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Федор Чалов (Фото: pfc-cska.com)

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Новое соглашение с 25-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2024/25.

За основную команду ЦСКА Чалов выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.

В составе ЦСКА Чалов стал обладателем Суперкубка России (2018) и Кубка России (2023). В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ (15 мячей) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (22).

В нынешнем сезоне РПЛ Чалов забил девять голов в 22 матчах, это лучший результат в ЦСКА.

В составе сборной России Чалов провел семь матчей и забил один гол.