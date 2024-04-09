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ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром
ЦСКА продлил контракт с Федором Чаловым
Новое соглашение с 25-летним форвардом сборной России Федором Чаловым будет действовать до конца сезона 2024/25
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Федор Чалов
ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Новое соглашение с 25-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2024/25.
За основную команду ЦСКА Чалов выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.
В составе ЦСКА Чалов стал обладателем Суперкубка России (2018) и Кубка России (2023). В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ (15 мячей) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (22).
В нынешнем сезоне РПЛ Чалов забил девять голов в 22 матчах, это лучший результат в ЦСКА.
В составе сборной России Чалов провел семь матчей и забил один гол.