 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром

ЦСКА продлил контракт с Федором Чаловым
Новое соглашение с 25-летним форвардом сборной России Федором Чаловым будет действовать до конца сезона 2024/25
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Федор Чалов
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Федор Чалов (Фото: pfc-cska.com)

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Новое соглашение с 25-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2024/25.

Футболист ЦСКА и сборной России Федор Чалов женился
Спорт
Федор Чалов с женой Валерией

За основную команду ЦСКА Чалов выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.

В составе ЦСКА Чалов стал обладателем Суперкубка России (2018) и Кубка России (2023). В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ (15 мячей) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (22).

В нынешнем сезоне РПЛ Чалов забил девять голов в 22 матчах, это лучший результат в ЦСКА.

В составе сборной России Чалов провел семь матчей и забил один гол.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Федор Чалов
Материалы по теме
ЦСКА разгромил «Факел»
Спорт
РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре
Спорт
ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ, ведя 2:0
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье Общество, 15:46
Шнуров дал совет о репутации нашедшим «фейки» в песне о Беглове экспертам Общество, 15:39
Забастовка Парижского монетного двора не помешает производству медалей ОИ Спорт, 15:39
Запорожская АЭС показала повреждение крыши после атаки дрона Политика, 15:36
В Думу внесли проект о предоставлении земли ветеранам спецоперации Недвижимость, 15:24
УЕФА решил не отменять матчи ЛЧ после сообщений об угрозе терактов Спорт, 15:23
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области Политика, 15:19
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder Экономика, 15:18
Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок Общество, 15:17
Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атак дронов Политика, 15:17
При каком курсе биткоина майнинг будет прибыльным. Оценка экспертов Крипто, 15:13
Мэр Орска отверг версию о прорыве дамбы из-за грызунов Общество, 15:04
Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою Политика, 15:01
В «Дом.РФ» не увидели существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку Финансы, 14:57