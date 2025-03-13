В «Зените» сравнили отстранение Вендела со средневековой инквизицией
Отмена красной карточки или условная дисквалификация для Вендела, показавшего средний палец трибунам «Факела» в ответ на расистские выкрики, больше бы соответствовали духу игры в футбол, заявил «Спорт-Экспрессу» председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Петербургский клуб просил отменить удаление Вендела в матче с «Факелом» 8 марта, но контрольно-дисциплинарный комитет РФС, с учетом решения экспертно-судейской комиссии, отстранил бразильца на две игры (одну из них условно).
«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром», — сказал Медведев.
Он отметил, что регламент позволял использовать VAR в той ситуации только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов», но их описания как такового нет.
По словам Медведева, если бы его пригласили на разбирательство в КДК, он смог бы «наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста», но клуб и так «переживет» наказание Вендела.
Вендел пропустит матч со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ 16 марта.
«Факел» оштрафовали на 1 млн руб. и наказали закрытием трибун на один матч.
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