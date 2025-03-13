FIS отстранила еще трех норвежских прыгунов за читерство с экипировкой на ЧМ

FIS отстранила еще трех норвежских прыгунов за читерство с экипировкой

FIS отстранила Педерсена и Сундала, взявших бронзу ЧМ в командных прыжках, а также чемпиона Пхенчхана Юханссона, участвовавшего в соревнованиях на большом трамплине, во время которых начался скандал

Робин Педерсен (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила еще трех спортсменов мужской сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина в связи с их предполагаемой причастностью к запрещенным манипуляциям с экипировкой. В их отношении ведется расследование Управления по этике и соблюдению правил, сообщается на сайте FIS.

Робин Педерсен, Кристоффер Сундал и Роберт Юханссон, выступавшие на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, отстранены от мероприятий FIS и национальной ассоциации.

Руководитель сборной Норвегии Ян-Эрик Ольбу 9 марта признался, что костюмы прыгунов перешили во время соревнований, чтобы улучшить их аэродинамические характеристики.

FIS 11 марта изъяла на проверку все костюмы норвежцев с соревнований чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. К экипировке двоеборцев и летающих лыжниц вопросов не возникло.

«Однако костюмы, которые использовала мужская команда по прыжкам с трамплина, вызвали дополнительные подозрения в манипуляциях, что привело к объявленным сегодня временным отстранениям», — отметили в FIS.

Педерсен и Сундал взяли бронзу в Тронхейме в командных соревнованиях с олимпийскими чемпионами Йоханном Андре Форфангом и Мариусом Линдвиком, уже отстраненными FIS ранее. Чемпион Игр-2018 Юханссон выступал только в соревнованиях на большом трамплине (19-й результат), после которого и разгорелся скандал. Тогда на норвежцев пожаловались три другие сборные.

Также федерация ранее отстранила главного тренера прыгунов Магнуса Бревига, его помощника Томаса Лоббена и портного Адриана Ливелтена.