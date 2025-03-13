Глава МОК заявил о «крайнем разочаровании» читерством сборной Норвегии
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что следил за скандалом вокруг норвежской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, которая призналась в мошенничестве с экипировкой. Слова Баха приводит NRK.
«Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было не только очевидно, но и явно сделано намеренно», — заявил Бах.
Глава МОК призвал извлечь уроки из этого скандала.
Во время чемпионата мира в Тронхейме костюмы двух олимпийских чемпионов, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, перешили для улучшения аэродинамических характеристик, добавив более жесткую нитьв швы в паху. Международная федерация (FIS) начала расследование, обоих спортсменов дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине и позднее временно отстранили.
Также норвежская ассоциация отстранила главного тренера Магнуса Бревига и портного команды Адриана Ливелтена.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил Vseprosport, что случай с норвежскими летающими лыжники можно сравнить с допингом.
«Это все равно, что принять запрещенную таблетку и выиграть у всех. Этих норвежских прыгунов с трамплина надо <...> отстранить минимум на четыре года», — считает Васильев.
Линдвик и Форфанг выиграли в Тронхейме золото в миксте и бронзу в командных соревнованиях, Линдвик также победил в индивидуальных соревнованиях на нормальном трамплине, а серебро на большом трамплине потерял из-за дисквалификации за костюм.
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