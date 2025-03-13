Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь Бувайсара Сайтиева

Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь Сайтиева

В честь трехкратного олимпийского чемпиона назовут улицу в Ахматовском районе, на которой скоро откроют Республиканский центр спортивной борьбы

Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Грозном по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова одну из улиц переименуют в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщила пресс-служба мэрии города.

В честь Сайтиева назовут одну из улиц в Ахматовском районе, где скоро откроется Республиканский центр спортивной борьбы. Спортучреждение также будет носить имя олимпийского чемпиона.

Сайтиев умер на 50-м году жизни 2 марта. После его смерти в Чечне объявили трехдневный траур.

Сайтиев выиграл Олимпиады в Атланте, Афинах и Пекине, по шесть раз победил на чемпионатах мира и Европы. После завершения карьеры титулованный спортсмен был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.