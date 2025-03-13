Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь Сайтиева
В Грозном по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова одну из улиц переименуют в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщила пресс-служба мэрии города.
В честь Сайтиева назовут одну из улиц в Ахматовском районе, где скоро откроется Республиканский центр спортивной борьбы. Спортучреждение также будет носить имя олимпийского чемпиона.
Сайтиев умер на 50-м году жизни 2 марта. После его смерти в Чечне объявили трехдневный траур.
Сайтиев выиграл Олимпиады в Атланте, Афинах и Пекине, по шесть раз победил на чемпионатах мира и Европы. После завершения карьеры титулованный спортсмен был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.
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