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Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь Сайтиева

Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь Бувайсара Сайтиева
В честь трехкратного олимпийского чемпиона назовут улицу в Ахматовском районе, на которой скоро откроют Республиканский центр спортивной борьбы
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Грозном по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова одну из улиц переименуют в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщила пресс-служба мэрии города.

В честь Сайтиева назовут одну из улиц в Ахматовском районе, где скоро откроется Республиканский центр спортивной борьбы. Спортучреждение также будет носить имя олимпийского чемпиона.

Сайтиев умер на 50-м году жизни 2 марта. После его смерти в Чечне объявили трехдневный траур.

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Бувайсар Сайтиев

Сайтиев выиграл Олимпиады в Атланте, Афинах и Пекине, по шесть раз победил на чемпионатах мира и Европы. После завершения карьеры титулованный спортсмен был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.

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Анна Сатдинова
вольная борьба Бувайсар Сайтиев Грозный
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