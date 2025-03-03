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Кадыров объявил в Чечне трехдневный траур в связи со смертью Сайтиева

Кадыров объявил в Чечне трехдневный траур в связи со смертью борца Сайтиева
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и бывший депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев умер 2 марта, его тело уже доставили в Грозный. Одного из лучших вольников в истории похоронят в Хасавюрте. Траур в Чечне объявлен до 5 марта
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Чечне по указу главы республики Рамзана Кадырова объявили траур с 3 по 5 марта в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщает «Грозный-Информ».

В Чечне на три дня отменили развлекательные мероприятия, а на государственных учреждениях приспущены флаги.

Сайтиев умер 2 марта на 50-м году жизни.

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Бувайсар Сайтиев

Тело Сайтиева ранее в понедельник доставили чартерным рейсом в Грозный, похороны пройдут в Хасавюрте (Дагестан).

Сайтиев победил на Играх 1996, 2004 и 2008 годов, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, он считается одним из лучших борцов-вольников в истории.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.

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Анна Сатдинова
вольная борьба Бувайсар Сайтиев Чечня Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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