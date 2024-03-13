Рудковская поддержала Тарасову в скандале с Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская не нашла ничего странного в словах Татьяны Тарасовой, которая заявила, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой

Яна Рудковская (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Продюсер Яна Рудковская словами «что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова» ответила «РБК Спорт», комментируя слова тренера в адрес Этери Тутберидзе.

Тарасова на этой неделе заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора», поскольку «без тренера ничего не делается». По ее словам, только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой. В среду Тутберидзе, комментируя слова Тарасовой, назвала их намеренной клеветой и потребовала официальных извинений. Тарасова заявила, что готова принести извинения Тутберидзе, если ей расскажут, что действительно произошло в допинговом деле Валиевой.

«РБК Спорт» обратился за комментарием к Тутберидзе.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, которая входит в группу Тутберидзе, до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

В среду гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что у WADA нет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

Рудковская продюсирует ледовые шоу. Она замужем за двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.