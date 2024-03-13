Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться

Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР заявила, что готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает всю правду о допинговом деле Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что готова принести извинения Этери Тутберидзе, если ей расскажут, что действительно произошло в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала Тарасова.

Тарасова ранее на этой неделе заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с Валиевой.

Тутберидзе назвала клеветой обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой Спорт

Тутберидзе в ответ назвала эти заявления Тарасовой намеренной клеветой и потребовала официальных извинений.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал подопечную Тутберидзе Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли 13 марта заявил, что у WADA нет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

Валиева после вердикта CAS прекратила тренировки с группой Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.