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Тутберидзе назвала клеветой обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой

Тутберидзе назвала клеветой обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой
Этери Тутберидзе заявила, что «нельзя все списывать на возраст» и потребовала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой официальных извинений
Этери Тутберидзе и Камила Валиева
Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Этери Тутберидзе в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) назвала клеветой обвинения Татьяны Тарасовой в том, что тренеры Камилы Валиевой виноваты в допинговом скандале.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться в грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе в сторис.

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Камила Валиева

Заслуженный тренер СССР Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал подопечную Тутберидзе Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что у них нет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что и тренеров, и врачей после допингового скандала с фигуристкой проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова допинг Камила Валиева
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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