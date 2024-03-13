Тутберидзе назвала клеветой обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой

Этери Тутберидзе заявила, что «нельзя все списывать на возраст» и потребовала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой официальных извинений

Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Этери Тутберидзе в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) назвала клеветой обвинения Татьяны Тарасовой в том, что тренеры Камилы Валиевой виноваты в допинговом скандале.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться в грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе в сторис.

Заслуженный тренер СССР Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал подопечную Тутберидзе Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что у них нет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что и тренеров, и врачей после допингового скандала с фигуристкой проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений.