«Урал» в серии пенальти победил «Родину» из Первой лиги в Кубке России

«Урал» в серии пенальти победил клуб из Первой лиги в Кубке России

Основное время матча против московской «Родины» завершилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых сильнее были екатеринбуржцы — 4:1

Фото: телеграм-канал ФК «Урал»

Футболисты московской «Родины» уступили дома в серии пенальти екатеринбургскому «Уралу» в матче первого этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев гол забил Александр Юшин (7-я минута), у гостей отличился Алексей Каштанов (75, с пенальти).

В серии 11-метровых сильнее оказался «Урал» — 4:1.

Юшин перешел в «Родину» из «Урала» в начале февраля.

«Урал» теперь во втором этапе сыграет с одной из проигравших команд в 1/4 финала «пути РПЛ». «Родина» завершила борьбу в Кубке России.

«Урал» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Родина» расположилась на шестой строчке в Первой лиге.

Накануне «Химки», лидирующие в Первой лиге, выбили из Кубка России «Краснодар», занимающий второе место в РПЛ.

Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу.