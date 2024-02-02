Футболист сборной России перешел в клуб из Первой лиги
Нападающий Александр Юшин покинул «Урал» и перешел в московскую «Родину». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
В составе «Урала» Юшин провел два года. За это время форвард сыграл 62 матча и забил восемь мячей.
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 19 матчей, один гол и одна результативная передача.
В сентябре 2023 года Юшин дебютировал за сборную России в матче против команды Катара (1:1).
«Урал» ушел на зимнюю паузу на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 28 очками в 20 встречах.
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