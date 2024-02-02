Футболист сборной России Юшин перешел из «Урала» в «Родину» из Первой лиги

Футболист сборной России перешел в клуб из Первой лиги

Нападающий Александр Юшин, выступавший за «Урал» в РПЛ, пополнил состав московского клуба «Родина»

Александр Юшин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Нападающий Александр Юшин покинул «Урал» и перешел в московскую «Родину». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

В составе «Урала» Юшин провел два года. За это время форвард сыграл 62 матча и забил восемь мячей.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 19 матчей, один гол и одна результативная передача.

В сентябре 2023 года Юшин дебютировал за сборную России в матче против команды Катара (1:1).

«Урал» ушел на зимнюю паузу на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 28 очками в 20 встречах.



