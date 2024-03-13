Opta: Ивич — лучший тренер в истории «Краснодара» по очкам в среднем за матч РПЛ

Opta подсчитала, что Ивич был лучшим тренером «Краснодара» по очкам в РПЛ

«Краснодар» во главе с сербским специалистом, который был уволен 13 марта, в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ, что считается лучшим показателем в истории клуба

Серб Владимир Ивич, который 13 марта был уволен с поста главного тренера «Краснодара», был лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Opta — компания, занимающаяся спортивной аналитикой.

«Краснодар» во главе с Ивичем в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.

Кроме того, у Ивича второе по величине количество побед в истории клуба (52%). По очкам за время работы серба «Краснодар» уступил только «Зениту» и «Локомотиву», а по числу поражений делит первое место в лиге.

Накануне «Краснодар», занимающий второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступил «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После зимнего перерыва клуб в двух матчах РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места в турнирной таблице. Команда одно очко уступает «Зениту».