«Краснодар» уволил главного тренера

Серб возглавлял «Краснодар», занимающий сейчас второе место в РПЛ, с января 2023 года. Накануне клуб сенсационно вылетел из Кубка России, уступив «Химкам» из Первой лиги

Владимир Ивич (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении.

Накануне «Краснодар», занимающий второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступил «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.

Серб возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После зимнего перерыва «Краснодар» в двух матчах в РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места в турнирной таблице.

Контракт Ивича действовал до 31 декабря 2024 года. Ранее он тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английский «Уотфорд».

Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что серб может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».