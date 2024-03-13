«Краснодар» уволил главного тренера
«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении.
Накануне «Краснодар», занимающий второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступил «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.
Серб возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После зимнего перерыва «Краснодар» в двух матчах в РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места в турнирной таблице.
Контракт Ивича действовал до 31 декабря 2024 года. Ранее он тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английский «Уотфорд».
Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что серб может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
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