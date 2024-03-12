«Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России

Занимающий второе место в РПЛ «Краснодар» уступил «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и завершил борьбу за трофей. В прошлом сезоне краснодарская команда дошла до финала

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» проиграли подмосковным «Химкам» со счетом 0:2 в матче первого этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России по футболу.

Голы забили Хетаг Хосонов (25-я минута, с пенальти) и Олег Исаенко (57).

«Химки» во втором этапе теперь сыграют с одной из проигравших команд в 1/4 финала «пути РПЛ». «Краснодар» завершил борьбу в Кубке России, в 2023 году команда играла в финале, где уступила ЦСКА.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» являются лидерами Первой лиги.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может быть уволен в случае поражения от «Химок». Журналист Иван Карпов писал, что серб может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу.