«Спартак» заявил, что Промес еще «некоторое время» не вернется в Россию
Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес все еще не может вернуться в Россию из ОАЭ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе московского клуба.
«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — заявили в пресс-службе.
Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов, он был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок. На следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось.
Суд над Промесом в ОАЭ должен был состояться еще 5 марта, но, как сообщал Карпов, заседание было перенесено из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам.
Промес уже пропустил два матча «Спартака» в РПЛ после возобновления сезона. 14 марта «красно-белых» ждет игра Кубка России против «Оренбурга».
В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.
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