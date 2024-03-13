В «Спартаке» заявили, что Промес еще некоторое время не вернется в Россию из ОАЭ

«Спартак» заявил, что Промес еще «некоторое время» не вернется в Россию

Нидерландский футболист в конце февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов, его ждет суд из-за оставления места ДТП

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес все еще не может вернуться в Россию из ОАЭ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе московского клуба.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — заявили в пресс-службе.

Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов, он был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок. На следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось.

Суд над Промесом в ОАЭ должен был состояться еще 5 марта, но, как сообщал Карпов, заседание было перенесено из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам.

Промес уже пропустил два матча «Спартака» в РПЛ после возобновления сезона. 14 марта «красно-белых» ждет игра Кубка России против «Оренбурга».

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.