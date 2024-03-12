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Эксклюзив

В федерации ответили Тарасовой на обвинение в адрес тренеров Валиевой

Коган фразой однозначно нет ответил Тарасовой на обвинение тренеров Валиевой
Генеральный директор ФФККР Александр Коган заявил, что и тренеров, и врачей после допингового скандала с фигуристкой проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений
Этери Тутберидзе и Камила Валиева
Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган заявил РБК, что не согласен с обвинениями заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес тренеров Камилы Валиевой.

Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

«Однозначно нет по поводу получения от тренера. Во-вторых, и тренеров, и врачей проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений!» — сказал Коган.

Экс-хореограф Тутберидзе ответил Тарасовой на обвинение тренеров Валиевой
Спорт
Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

Фигуристка после этого прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

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Яна Баширова Яна Баширова, Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг Камила Валиева Татьяна Тарасова Этери Тутберидзе Александр Коган
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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