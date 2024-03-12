В федерации ответили Тарасовой на обвинение в адрес тренеров Валиевой
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган заявил РБК, что не согласен с обвинениями заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес тренеров Камилы Валиевой.
Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.
«Однозначно нет по поводу получения от тренера. Во-вторых, и тренеров, и врачей проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений!» — сказал Коган.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.
Фигуристка после этого прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.
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