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Эксклюзив

Эксперты оценили претензии Тарасовой к тренеру Валиевой из-за допинга

Глава ФФККР Коган не согласился с Тарасовой о вине тренера в допинге у Валиевой
Татьяна Тарасова заявила, что только тренер несет ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой. Согласны ли эксперты со словами Тарасовой — в подборке «РБК Спорт»
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 12 марта заявила, что только тренер несет ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой. Тарасова считает, что без ведома тренера ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора».

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что его принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

Что говорят о словах Тарасовой

Алексей Железняков, бывший хореограф штаба Этери Тутберидзе

«Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств? Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями», — сказал Железняков «РБК Спорт».

Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР)

«Однозначно нет — по поводу получения от тренера. Во-вторых, и тренеров, и врачей проверяли соответствующие органы и не выявили никаких нарушений!» — заявил Коган РБК.

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Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Я со свечкой не стояла и комментировать все, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если смотреть по законодательству, а оно у нас есть, принятое в 2016 году, — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — сказала Роднина «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«По моей практике, тренер в принципе не дает таблетки, тем более члену сборной. Все компоненты может знать только врач. Поэтому это вопрос не к Тутберидзе, а к врачу. Тренер некомпетентен в препаратах. В моем виде спорта тренер никогда не раздавал таблетки. Чаще всего, когда были истории с непонятным попаданием препарата — сразу вопросы к врачу. Насколько я знаю, сейчас членам сборной дают препараты в специальном месте — все препараты проверены на то, чтобы там не было допинга. Если сейчас спортсмен, находящийся в пуле тестируемых WADA, и берет какой-то препарат из аптеки, то это вина спортсмена. Не верю, что Тутберидзе умышленно дала Камиле запрещенный препарат», — сказала Журова «РБК Спорт».

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Альвина Цаканян
фигурное катание Татьяна Тарасова Александр Коган Камила Валиева Этери Тутберидзе Ирина Роднина допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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