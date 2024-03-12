Тренер «Краснодара» ответил на вопрос об интересе со стороны «Спартака»

Сербский специалист Владимир Ивич заявил, что не собирается покидать свой пост до истечения контракта, а новость об интересе «Спартака» узнал только от журналистов

Владимир Ивич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил на пресс-конференции после матча Кубка России против «Химок», что не собирается покидать свой пост до окончания срока контракта.

«Краснодар» уступил со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что серб может быть уволен в случае поражения от «Химок». Журналист Иван Карпов писал, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Мой контракт до 31 декабря 2024 года, я буду следовать контракту. Это мой ответ. У клуба есть владелец, президент, у него есть тренер, игроки. Владелец меня пригласил, он же может и уволить меня, если так решит клуб», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Ивич добавил, что ему не было известно о новостях про интерес со стороны «Спартака». «Я узнал это только сейчас. Я не разговариваю с игроками на эти темы. Я сконцентрирован на своей работе тренера, пытаюсь выжать из игроков максимум, улучшить команду. Это мой ответ, я ни с кем из команды не говорил по этому поводу», — добавил тренер.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. После зимнего перерыва «Краснодар» в двух матчах в РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места в турнирной таблице.