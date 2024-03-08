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Международная федерация продолжит проверять Валиеву на допинг

ISU включил фигуристку Камилу Валиеву в пул допинг-тестирования на 2024 год
ISU включил дисквалифицированную за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул тестирования на 2024 год
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Международный союз конькобежцев (ISU) включил в обновленный международный пул допинг-тестирования на 2024 год дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте ISU.

Из российских фигуристов в пул также входят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (выступают в парном катании), а также одиночники Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

Дисквалифицированную за допинг Валиеву исключили из сборной России
Спорт
Камила Валиева

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была отстранена на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.

Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии.

На период отстранения Валиева не имеет права тренироваться на государственные деньги.

Накануне стало известно, что Валиева была исключена из состава сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева допинг ISU
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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