Международная федерация продолжит проверять Валиеву на допинг

ISU включил фигуристку Камилу Валиеву в пул допинг-тестирования на 2024 год

ISU включил дисквалифицированную за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул тестирования на 2024 год

Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Международный союз конькобежцев (ISU) включил в обновленный международный пул допинг-тестирования на 2024 год дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте ISU.

Из российских фигуристов в пул также входят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (выступают в парном катании), а также одиночники Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была отстранена на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.

Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии.

На период отстранения Валиева не имеет права тренироваться на государственные деньги.

Накануне стало известно, что Валиева была исключена из состава сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.