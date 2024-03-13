Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры

Нидерландский футболист в конце февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов. На родине Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промесом задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Эту информацию The Telegraaf подтвердил представитель ведомства.

Ранее 13 марта в пресс-службе «Спартака» заявили, что «рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время».

Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов, он был задержан и доставлен в полицейский участок. На следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось. Суд по этому делу должен был состоятся еще на прошлой неделе, но его еще не было.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2023-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.