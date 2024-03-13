Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры
Футболиста московского «Спартака» Квинси Промесом задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Эту информацию The Telegraaf подтвердил представитель ведомства.
Ранее 13 марта в пресс-службе «Спартака» заявили, что «рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время».
Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» после окончания сборов, он был задержан и доставлен в полицейский участок. На следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось. Суд по этому делу должен был состоятся еще на прошлой неделе, но его еще не было.
В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2023-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.
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