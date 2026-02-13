Тарпищев рассказал о «положительной» встрече с главой МОК Ковентри
Глава Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев встретился во время Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо с президентом МОК Кирсти Ковентри. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную — и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались», — сказал Тарпищев.
По словам Тарпищева, ему нравится рабочий стиль Ковентри. «Как она проводит семинары в современном плане — энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт в принципе у нас неплохой», — добавил он.
Для Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо МОК следовал той же схеме допуска, что и на Олимпиаде в Париже — в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии. В итоге на Игры поехали только 13 российских спортсменов.
В начале февраля Ковентри говорила, что у МОК нет четких сроков для восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) и полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования.
