Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на экипировке.
На шлеме и сноуборде спортсмена также присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Это флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых Фишналлер принимал участие. Это седьмые игры спортсмена.
На квалификации по параллельном гигантскому слалому Фишналлер показал первый результат 42,39 секунды. На втором месте расположился его соотечественник Аарон Марч (42,74), третий — болгарин Тервел Замфиров (42,92).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
