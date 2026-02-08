 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме

Итальянец Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом России на экипировке
Сюжет
Олимпиада-2026
На экипировке Фишналлера присутствуют флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых он принимал участие
Роланд Фишналлер
Роланд Фишналлер (Фото: David Ramos / Getty Images)

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на экипировке.

На шлеме и сноуборде спортсмена также присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Это флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых Фишналлер принимал участие. Это седьмые игры спортсмена.

Коростелеву не хватило 1,5 секунды до бронзы. Что происходит на Играх
Спорт
Фото: Lars Baron / Getty Images

На квалификации по параллельном гигантскому слалому Фишналлер показал первый результат 42,39 секунды. На втором месте расположился его соотечественник Аарон Марч (42,74), третий — болгарин Тервел Замфиров (42,92).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Авторы
Теги
Рената Утяева
сноуборд Олимпиада-2026
