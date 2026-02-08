Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме

Итальянец Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом России на экипировке

На экипировке Фишналлера присутствуют флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых он принимал участие

Роланд Фишналлер (Фото: David Ramos / Getty Images)

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на экипировке.

На шлеме и сноуборде спортсмена также присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Это флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых Фишналлер принимал участие. Это седьмые игры спортсмена.

На квалификации по параллельном гигантскому слалому Фишналлер показал первый результат 42,39 секунды. На втором месте расположился его соотечественник Аарон Марч (42,74), третий — болгарин Тервел Замфиров (42,92).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.