Итальянка выступит на Олимпиаде после недели отстранения за допинг

В организме 24-летней Пасслер был обнаружен летрозол — препарат, который в спорте классифицируется как гормональный и метаболический модулятор и находится под запретом WADA

Арбитраж Национальной антидопинговой организации Италии (NADO) разрешил биатлонистке Ребекке Пасслер участвовать в Олимпийских играх 2026 года, сняв с нее временное отстранение за допинг. Об этом говорится на сайте Федерации зимних видов спорта Италии.

Пасслер присоединится к сборной Италии 16 февраля.

3 февраля стало известно, что в организме 24-летней Пасслер был обнаружен летрозол — препарат, который в спорте классифицируется как гормональный и метаболический модулятор и находится под запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Изначально это лекарство применяется для лечения онкологических заболеваний.

В связи с выявлением препарата NADO отстранила спортсменку. Она обжаловала это решение в арбитражной палате организации.

Апелляционная инстанция, в свою очередь, сочла очевидным, что речь идет о «непроизвольном или неосознанном попадании» вещества в организм.

Пасслер занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. В ее активе — две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете, а также одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль юниорских и молодежных чемпионатов мира.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.