Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,7 x 4,15 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,9 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянскую биатлонистку Пасслер исключили из сборной на ОИ из-за допинга

Биатлонистку Пасслер отстранили от ОИ-2026 после положительного допинг-теста
Сюжет
Олимпиада-2026
В пробе 24-летней спортсменки обнаружен запрещенный препарат летрозол, федерация ведет расследование
Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер отстранена от участия в Олимпийских играх 2026 года после положительного результата допинг-пробы, сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

В организме 24-летней Пасслер был обнаружен летрозол — препарат, который в спорте классифицируется как гормональный и метаболический модулятор и находится под запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Изначально это лекарство применяется для лечения онкологических заболеваний.

Федерация заявила, что уже начала внутреннее расследование инцидента. «Важно, чтобы мы дошли до сути вопроса, чтобы очистить поле от любого недоразумения, которое может сильно повлиять на карьеру Ребекки и федеральный имидж», — отметил глава FISI Флавио Рода. В пресс-релизе подчеркивается, что организация всегда строго боролась с применением запрещенных веществ.

Пасслер занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. В ее активе — две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете, а также одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль юниорских и молодежных чемпионатов мира.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Биатлонисты разыграют первый комплект медалей 8 февраля в смешанной эстафете.

Екатерина Халимовская
Биатлон допинг WADA
