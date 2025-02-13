Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко не попала в призеры Азиады

Софья Самоделкина проиграла больше 31 балла чемпионке Азиатских игр Ким Чхэён из Южной Кореи

Софья Самоделкина (Фото: Zhang Tao / XinHua / Global Look Press)

Выступающая за Казахстан фигуристка Софья Самоделкина заняла четвертое место на Азиатских играх в Харбине (Китай).

Чемпионка Казахстана набрала за две программы 188,43 балла.

Победительницей стала кореянка Ким Чхэён (219,44), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (211,90) и Хана Ёсида (205,20) соответственно.

Самоделкина в 2024 году получила разрешение представлять Казахстан и в сентябре ушла из академии Евгения Плющенко. Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России, ее лучшим результатом на чемпионатах России было четвертое место.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, Международный союз конькобежцев допустил россиян в нейтральном статусе только на олимпийский отборочный турнир в Пекине, выделив по квоте в каждой дисциплине.