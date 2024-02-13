Форвард «Динамо» первым в истории КХЛ набрал 80 очков в двух «регулярках»
Московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев. На его счету стало 80 (20+60) очков в 62 матчах.
31-летний олимпийский чемпион Пхёнчхана стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярных чемпионатах.
Первый раз ему это удалось в сезоне 2018/19 в составе СКА.
Также 80 очков набирали Сергей Мозякин (85, «Металлург», 2016/17) и Александр Радулов (80, «Салават Юлаев», 2010/11).
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 62 матчах. «Автомобилист» расположился на пятой строчке на Востоке с 74 очками в 63 играх.
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