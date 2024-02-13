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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и пробился в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и пробился в плей-офф КХЛ
Казанский клуб стал четвертым участником первого раунда Кубка Гагарина от Восточной конференции. Ранее место в плей-офф себе обеспечили «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев»
Игроки &laquo;Ак Барса&raquo;
Игроки «Ак Барса» (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Семен Кошелев (9-я минута), Александр Радулов (23) и Илья Сафонов (28).

Голкипер казанцев Тимур Билялов провел седьмой в сезоне матч «на ноль».

«Ак Барс» обеспечил себе место в плей-офф.

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Ранее в Восточной конференции места в первом раунде Кубка Гагарина себе уже обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», в Западной — петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московский «Спартак», московское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА.

«Ак Барс» набрал 76 очков в 62 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 64 очками в 63 встречах расположился на девятой строчке.

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