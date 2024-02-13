«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и пробился в плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили Семен Кошелев (9-я минута), Александр Радулов (23) и Илья Сафонов (28).
Голкипер казанцев Тимур Билялов провел седьмой в сезоне матч «на ноль».
«Ак Барс» обеспечил себе место в плей-офф.
Ранее в Восточной конференции места в первом раунде Кубка Гагарина себе уже обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», в Западной — петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московский «Спартак», московское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА.
«Ак Барс» набрал 76 очков в 62 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 64 очками в 63 встречах расположился на девятой строчке.
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